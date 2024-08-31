Питання про звільнення керівника Укренерго Володимира Кудрицького, ймовірно, вирішать 2 вересня

За даними джерел, засідання наглядової ради НЕК «Укренерго» призначено на понеділок, 2 вересня.

Фото: Укренерго

Як повідомлялося, керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького можуть звільнити з посади.

Засідання наглядової ради, на якому заплановано голосування за зняття з посади Володимира Кудрицького, призначено на понеділок, 2 вересня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на власні джерела.

«Засідання наглядової ради призначено на понеділок. Найімовірніше, зняття відбудеться. З огляду на те, що в наглядовій раді замість семи шість членів: три незалежні й три представники держави, а Роман Піонковський, найімовірніше, підтримує ініціатора зняття - основного акціонера в особі Міненерго», - зазначають джерела.

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