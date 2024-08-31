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Працевлаштування осіб з інвалідністю: які є заохочення для роботодавців

20:58, 31 серпня 2024
Роботодавцю виплачується компенсація протягом одного року з дня працевлаштування особи з інвалідністю за умови збереження її зайнятості протягом 2 років.
Працевлаштування осіб з інвалідністю: які є заохочення для роботодавців
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Державна служба з питань праці пояснює, які існують заохочення для роботодавців, які створюють робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Відповідно до статті 26 Закону України “Про зайнятість населення”, роботодавцю, який працевлаштовує осіб з інвалідністю (яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції), здійснюються компенсаційні виплати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць.

Компенсація роботодавцю виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайнятості протягом 2 років.

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