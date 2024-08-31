Переплатили за електроенергію: на Хмельниччині енергопостачальника зобов’язали повернути громаді майже пів мільйона гривень

Бюджет громади отримає майже пів мільйона гривень, надмірно переплачених за електроенергію.

На Хмельниччині енергопостачальника зобов’язано повернути до бюджету Волочиської міської територіальної громади майже пів мільйона гривень, надмірно переплачених за постачання електроенергії. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратура звернулася до господарського суду, який визнав недійсними додаткові угоди до договору про закупівлю електроенергії для комунального некомерційного підприємства "Волочиська центральна районна лікарня".

У результаті, енергопостачальник зобов'язаний повернути до бюджету громади 260 тисяч гривень

Проблема виникла через те, що після укладення договору з постачальником, який запропонував найвигіднішу ціну, сторони неправомірно збільшили ціну електроенергії та зменшили її обсяги постачання шляхом укладення додаткових угод.

Це призвело до того, що постачальнику було надмірно перераховано понад чверть мільйона гривень, що стало підставою для реагування з боку прокуратури.

Подібні дії були виявлені і в іншому випадку, коли відділ культури і туризму Волочиської міської ради змінив умови договору з іншим постачальником електроенергії. Різниця між обумовленою сумою та фактично виплаченими коштами перевищила 200 тисяч гривень.

Позицію окружної прокуратури щодо стягнення цієї суми до бюджету підтримано Господарським судом Хмельницької області та Північно-західним апеляційним господарським судом.

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