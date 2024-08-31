Практика судів
  1. В Україні

Переплатили за електроенергію: на Хмельниччині енергопостачальника зобов’язали повернути громаді майже пів мільйона гривень

15:16, 31 серпня 2024
Бюджет громади отримає майже пів мільйона гривень, надмірно переплачених за електроенергію.
Переплатили за електроенергію: на Хмельниччині енергопостачальника зобов’язали повернути громаді майже пів мільйона гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині енергопостачальника зобов’язано повернути до бюджету Волочиської міської територіальної громади майже пів мільйона гривень, надмірно переплачених за постачання електроенергії. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратура звернулася до господарського суду, який визнав недійсними додаткові угоди до договору про закупівлю електроенергії для комунального некомерційного підприємства "Волочиська центральна районна лікарня".

У результаті, енергопостачальник зобов'язаний повернути до бюджету громади 260 тисяч гривень

Проблема виникла через те, що після укладення договору з постачальником, який запропонував найвигіднішу ціну, сторони неправомірно збільшили ціну електроенергії та зменшили її обсяги постачання шляхом укладення додаткових угод.

Це призвело до того, що постачальнику було надмірно перераховано понад чверть мільйона гривень, що стало підставою для реагування з боку прокуратури.

Подібні дії були виявлені і в іншому випадку, коли відділ культури і туризму Волочиської міської ради змінив умови договору з іншим постачальником електроенергії. Різниця між обумовленою сумою та фактично виплаченими коштами перевищила 200 тисяч гривень.

Позицію окружної прокуратури щодо стягнення цієї суми до бюджету підтримано Господарським судом Хмельницької області та Північно-західним апеляційним господарським судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до закону про Збройні Сили України

Передбачені зміни до закону про Збройні Сили шляхом включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Начальники структурних підрозділів РТЦК не мають повноважень щодо розгляду справ про порушення військового обліку — суд

Суд вказав, що повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК.

Суддя відмовилась визнати право адвоката-військовослужбовця на представництво інтересів в суді і отримала дисциплінарну справу

Суддя Приморського райсуду Одеси дійшла висновку, що статус військовослужбовця є несумісним з діяльністю адвоката.

Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.

Кабмін затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни

Новий План заходів для виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки передбачає, що «протягом року після припинення чи скасування воєнного стану потрібно розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду», але він вже поданий та прийнятий.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду