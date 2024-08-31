Переплатили за электроэнергию: в Хмельницкой области энергопоставщика обязали вернуть общине почти полмиллиона гривен

Бюджет общины получит почти полмиллиона гривен, чрезмерно переплаченных за электроэнергию.

В Хмельницкой области энергопоставщику обязано вернуть в бюджет Волочиской городской территориальной громады почти полмиллиона гривен, чрезмерно переплаченных за поставку электроэнергии. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратура обратилась в хозяйственный суд, признавший недействительными дополнительные соглашения к договору о закупке электроэнергии для коммунального некоммерческого предприятия "Волочиская центральная районная больница".

В результате, энергопоставщик обязан вернуть в бюджет общества 260 тысяч гривен.

Проблема возникла из-за того, что после заключения договора с поставщиком, предложившим наиболее выгодную цену, стороны неправомерно увеличили цену электроэнергии и снизили ее объемы поставки путем заключения дополнительных соглашений.

Это привело к тому, что поставщику было чрезмерно перечислено более четверти миллиона гривен, что явилось основанием для реагирования со стороны прокуратуры.

Подобные действия были обнаружены и в другом случае, когда отдел культуры и туризма Волочиского городского совета изменил условия договора с другим поставщиком электроэнергии. Разница между оговоренной суммой и фактически выплаченными средствами превысила 200 тысяч гривен.

Позиция окружной прокуратуры относительно взыскания этой суммы в бюджет поддержана Хозяйственным судом Хмельницкой области и Северо-западным апелляционным хозяйственным судом.

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