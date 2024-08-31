Практика судов
  1. В Украине

Какие минимальные пенсии в Украине в 2024 году

13:28, 31 августа 2024
Размер минимальных пенсионных выплат зависит от возраста пенсионера, количества лет страхового стажа и наличия инвалидности.
Какие минимальные пенсии в Украине в 2024 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине установлены минимальные размеры пенсионных выплат для тех, кому пенсия назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Размер минимальных пенсионных выплат зависит от возраста пенсионера, количества приобретенного им страхового стажа и наличия инвалидности.

С 1 марта в Украине установлены следующие минимальные размеры пенсии:

  • неработающим пенсионерам, которым исполнилось 65 лет с полным страховым стажем 30/35 лет – 3370 гривен;
  • в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа - 2980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
  • от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет – 3240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
  • в возрасте от 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет – 3370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
  • другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от стажа) – 2725 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался по поводу проникновения в салон автомобиля с целью его обыска без разрешения следственного судьи

Отсутствие в определении следственного судьи указания на проведение безотлагательного обыска, связанного, в том числе, с непосредственным преследованием подозреваемого в совершении преступления лица, не опровергает факта преследования осужденного, который на время задержания находился в салоне автомобиля - Верховный Суд.

Кабмин утвердил план выполнения Комплексной реформы органов правопорядка, где предусмотрел ратификацию Римского статута после прекращения войны

Новый План мер по выполнению Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка на 2023—2027 годы предусматривает, что «в течение года после прекращения или отмены военного положения нужно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», но он уже подан и принят.

Особенности определения момента вступления решения КСУ в силу и утраты действия положения закона — позиция КАС ВС

Верховный Суд сделал вывод о действии во времени решений Конституционного Суда Украины с учетом таких составляющих верховенства права как принципы законности и правовой определенности.

Потерпевшая и ее адвокат не получили копий приговора — Верховный Суд отменил определение об отказе в возобновлении срока на апелляционное обжалование

Верховный Суд отметил, что если во время вынесения приговора потерпевшая и ее представитель отсутствовали, а материалы производства не содержат данных о получении ими копий, то это не может быть препятствием в реализации права на обжалование.

Отношения между ВККС и Советом добропорядочности стремительно ухудшаются: в Комиссии считают, что Совет добропорядочности пытается влиять на деятельность ВККС

Кризис в отношениях между ВККС и Общественным советом добропорядочности усугубляется, а впереди еще конкурс на должности судей апелляционных судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду