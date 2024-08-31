Какие минимальные пенсии в Украине в 2024 году

Размер минимальных пенсионных выплат зависит от возраста пенсионера, количества лет страхового стажа и наличия инвалидности.

В Украине установлены минимальные размеры пенсионных выплат для тех, кому пенсия назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Размер минимальных пенсионных выплат зависит от возраста пенсионера, количества приобретенного им страхового стажа и наличия инвалидности.

С 1 марта в Украине установлены следующие минимальные размеры пенсии:

неработающим пенсионерам, которым исполнилось 65 лет с полным страховым стажем 30/35 лет – 3370 гривен;

в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа - 2980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет – 3240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

в возрасте от 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет – 3370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от стажа) – 2725 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

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