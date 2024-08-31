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США не будут отправлять в Украину персонал для обслуживания F-16: какая причина

12:33, 31 августа 2024
В США отказали направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания F-16 из-за «беспокойства по безопасности», — WSJ.
США не будут отправлять в Украину персонал для обслуживания F-16: какая причина
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Администрация президента США Джо Байдена отказалась от предложения направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что разговоры о направлении американских подрядчиков для помощи в обслуживании самолетов накалились после того, как первые из обещанных F-16 прибыли в Украину.

Однако американское разведывательное общество считало это слишком рискованным, поэтому Белый дом отклонил предложение из-за беспокойства по безопасности.

В то же время, в США надеются, что страны ЕС возьмут на себя большую, а, возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16.

Администрация Байдена не исключает отправки американских подрядчиков в Украину в будущем, но этого точно не произойдет в ближайшее время.

В WSJ добавили, что обслуживание военных самолетов может оказаться решающим для защиты Украины своей территории. Без гражданских подрядчиков, отметили в изданиях, которые будут обслуживать самолеты, Украине будет трудно поддерживать самолеты, предоставленные Западом, в рабочем состоянии.

Напомним, в Минобороны назначили спецкомиссию для выяснения причин катастрофы F-16.

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