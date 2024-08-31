Практика судів
  1. В Україні

США не відправлятимуть в Україну персонал для обслуговування F-16: яка причина

12:33, 31 серпня 2024
У США відмовили направити американських підрядників до України для обслуговування F-16 через «занепокоєння щодо безпеки», — WSJ.
США не відправлятимуть в Україну персонал для обслуговування F-16: яка причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася від пропозиції направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема винищувачів F-16. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що розмови про направлення американських підрядників для допомоги в обслуговуванні літаків загострилися після того, як перші з обіцяних F-16 прибули в Україну.

Однак американське розвідувальне товариство вважало це занадто ризикованим, тому Білий дім відхилив пропозицію через занепокоєння щодо безпеки.

Водночас у США сподіваються, що країни ЄС візьмуть на себе більшу, а, можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16.

Адміністрація Байдена не виключає відправлення американських підрядників в Україну в майбутньому, але цього точно не станеться найближчим часом.

У WSJ додали, що обслуговування військових літаків може виявитися вирішальним для захисту Україною своєї території. Без цивільних підрядників, зазначили у видання, які обслуговуватимуть літаки Україні буде важко підтримувати літаки, надані Заходом, в робочому стані.

Нагадаємо, що у Міноборони призначили спецкомісію для з'ясування причини катастрофи F-16.

У Пентагоні повідомили, чи зверталася Україна за допомогою у зв'язку з катастрофою F-16.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.

Кабмін затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни

Новий План заходів для виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки передбачає, що «протягом року після припинення чи скасування воєнного стану потрібно розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду», але він вже поданий та прийнятий.

Особливості визначення моменту набрання чинності рішення КСУ та втрати чинності положенням закону — позиція КАС ВС

Верховний Суд зробив висновок стосовно дії в часі рішень Конституційного Суду України з урахуванням таких складових верховенства права як принципи законності та правової визначеності.

Відносини між ВККС та ГРД стрімко погіршуються: в Комісії вважають, що ГРД намагається впливати на діяльність ВККС

Криза у відносинах між ВККС та Громадською радою доброчесності поглиблюється, а попереду ще конкурс на посади суддів апеляційних судів.

Кабмін визначив, що робити у разі виявлення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції

Кабмін затвердив Порядок здійснення правового моніторингу нормативно-правових актів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду