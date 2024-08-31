США не відправлятимуть в Україну персонал для обслуговування F-16: яка причина

У США відмовили направити американських підрядників до України для обслуговування F-16 через «занепокоєння щодо безпеки», — WSJ.

Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася від пропозиції направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема винищувачів F-16. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що розмови про направлення американських підрядників для допомоги в обслуговуванні літаків загострилися після того, як перші з обіцяних F-16 прибули в Україну.

Однак американське розвідувальне товариство вважало це занадто ризикованим, тому Білий дім відхилив пропозицію через занепокоєння щодо безпеки.

Водночас у США сподіваються, що країни ЄС візьмуть на себе більшу, а, можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16.

Адміністрація Байдена не виключає відправлення американських підрядників в Україну в майбутньому, але цього точно не станеться найближчим часом.

У WSJ додали, що обслуговування військових літаків може виявитися вирішальним для захисту Україною своєї території. Без цивільних підрядників, зазначили у видання, які обслуговуватимуть літаки Україні буде важко підтримувати літаки, надані Заходом, в робочому стані.

Нагадаємо, що у Міноборони призначили спецкомісію для з'ясування причини катастрофи F-16.

У Пентагоні повідомили, чи зверталася Україна за допомогою у зв'язку з катастрофою F-16.

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