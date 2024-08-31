Які мінімальні пенсії в Україні у 2024 році

Розмір мінімальних пенсійних виплат залежить від віку пенсіонера, кількості років страхового стажу та наявності інвалідності.

В Україні встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат для тих, яким пенсію призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розмір мінімальних пенсійних виплат залежить від віку пенсіонера, кількості набутого ним страхового стажу та наявності інвалідності.

З 1 березня в Україні встановлено такі мінімальні розміри пенсії:

непрацюючим пенсіонерам, яким виповнилося 65 років з повним страховим стажем 30/35 років – 3370 гривень;

віком до 70 років за повного стажу 30/35 років та осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу — 2980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років – 3240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

віком від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років – 3370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

іншим категоріям непрацюючих пенсіонерів (незалежно від стажу) – 2725 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

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