Трудоустройство лиц с инвалидностью: какие есть поощрения для работодателей

Работодателю выплачивается компенсация в течение одного года со дня трудоустройства лица с инвалидностью при сохранении его занятости в течение 2 лет.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие существуют поощрения для работодателей, создающих рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Согласно статье 26 Закона Украины "О занятости населения", работодателю, трудоустраивающему лиц с инвалидностью (которым предоставлен статус безработного, по направлению территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции), осуществляются компенсационные выплаты в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за соответствующее лицо в месяц.

Компенсация работодателю выплачивается в течение одного года со дня трудоустройства лица при сохранении его занятости в течение 2 лет.

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