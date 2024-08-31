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Оксен Лісовий відповів, чи навчатиме Україна школярів на територіях Курської області

14:41, 31 серпня 2024
Починати там навчальний рік не будуть, адже Україна дотримується норм міжнародного права.
Оксен Лісовий відповів, чи навчатиме Україна школярів на територіях Курської області
Фото: Освіторія
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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів, чи навчатиме Україна школярів на територіях Курської області рф, які контролюють українські військові.

Так, у інтерв’ю BBC він зазначив, що для школярів з Курщини не почнеться навчальний рік.

За словами Лісового, у МОН на серйозному рівні обговорювали початок навчання на територіях Курщини, які контролює Україна.

Проте він наголосив, що починати там навчальний рік не будуть, адже Україна дотримується норм міжнародного права.

«Ми робити так, як росія, не будемо, а будемо робити краще», - зазначив Лісовий.

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