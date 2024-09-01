Не явился в ТЦК по боевой повестке: на Черниговщине мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы

К 3 годам лишения свободы приговорен житель Черниговского района за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

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В Черниговской области мужчина осужден за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Приговор по делу №734/2253/24 вынес Козелецкий районный суд Черниговской области.

В суде доказано, что 43-летний мужчина в апреле 2024 года прибыл по повестке о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Обзором военно-врачебной комиссии он признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

В дальнейшем обвиняемому была вручена повестка (боевая), согласно которой он должен был явиться на общую мобилизацию для прохождения службы.

Однако мужчина без уважительной причины не явился в призывной пункт для прохождения службы в определенной воинской части, чем нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Судом признан виновным житель Черниговского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы. Пока приговор не вступил в законную силу.

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