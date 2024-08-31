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Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил украинцев о мошеннической схеме с освобождением пленных

21:49, 31 августа 2024
Злоумышленники, притворяясь волонтерами или журналистами, пытаются выманить деньги у семей военнопленных.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил украинцев о мошеннической схеме с освобождением пленных
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предупредил украинцев о новой схеме мошенничества.

Так, злоумышленники, притворяясь волонтерами или журналистами, пытаются выманить деньги у семей военнопленных.

«Они выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессорки, мастерски играя на эмоциях, обещая увольнение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги – якобы плату за свои «услуги», – рассказал омбудсмен.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять источники информации, не передавать личные данные незнакомцам, в том числе через частные сообщения в соцсетях.

Лубинец также призвал игнорировать любые финансовые предложения, связанные с освобождением пленных.

«Помните: официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не берут денег за помощь или предоставление информации», - подчеркнул омбудсмен.

О любых подозрительных предложениях он советует сообщать в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, а также киберполиции.

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