Чехия не ограничивает использование оружия Украиной, но понимает позицию некоторых союзников

Чехия не накладывает на Украину никаких ограничений по использованию предоставленного оружия.

Чехия не накладывает никаких ограничений на использование Украины своей военной техники, но понимает иначе отношение некоторых союзников к этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает ČTK.

Он подчеркнул, что его страна не накладывает на Украину никаких ограничений по использованию предоставленного оружия.

«С другой стороны, будьте честны: самые современные системы вооружений, которые имеют большой радиус действия или ставят поставщиков в определенные стратегические дилеммы, также не поступают из Чехии», – добавил Липовский.

В качестве примера министр привел дальнобойные ракеты ATAMCS, полученные Украиной от США, и немецкие ракеты Taurus, которые Берлин до сих пор отказывался передать.

«Я думаю, что Украина должна иметь возможность использовать эти системы, но я оставляю это по усмотрению союзников. Я никогда не критикую эти страны. Они задают себе вопросы, которые мы даже не можем задать», – отметил глава МИД Чехии.

В то же время, он подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от агрессии.

«Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить уже летящие к цели самолет или ракету. россия не вправе нападать на Украину. Это обычный русский империализм. Мы должны остановить его в зародыше», – подытожил Липовский.

Ранее сообщалось, что Италия не разрешает Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории.

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