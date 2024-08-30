«Ми не воюємо з рф», — Італія не дозволяє Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території

Італія не дозволяє Україні використовувати надану зброю для ударів по території рф. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Сorriere.
Він сказав, Італія «не воює з рф» коментуючи прохання України дозволити удари наданою зброєю по території країни-агресора.
«Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили в основному оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може використовуватися на території росії. Ми повторюємо, що ми не воюємо з росією, НАТО не воює з росією, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Потім інші країни вирішать, як вважають за потрібне», - сказав Таяні на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу.
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