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Обов’язкова строкова військова служба для чоловіків не вважається дискримінацією за ознакою статі, — Держпраці

07:55, 31 серпня 2024
Що не вважається дискримінацією за ознакою статі: перелік.
Обов’язкова строкова військова служба для чоловіків не вважається дискримінацією за ознакою статі, — Держпраці
Фото: Новини.LIVE
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Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що не вважається дискримінацією за ознакою статі.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

Дискримінація за ознакою статі забороняється.

Роботодавець зобов’язаний:

  • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
  • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
  • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
  • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
  • вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Не вважається дискримінацією за ознакою статі:

  • спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;
  • обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;
  • різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
  • особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я;
  • позитивні дії.

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