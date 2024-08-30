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На Прикарпатті викрили посадовицю податкової, яка приховала від декларування майно на 5,6 млн грн

13:45, 30 серпня 2024
Посадовиця приховала трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, гараж, будинок та електричний кросовер.
На Прикарпатті викрили посадовицю податкової, яка приховала від декларування майно на 5,6 млн грн
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальниці одного з управлінь ГУ ДПС в Івано-Франківській області, яка вносила недостовірні дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки.

У ДБР зазначають, що посадовиця «приховала» трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де тривалий час мешкає разом з чоловіком та донькою.

«Вартість майна, яке за документами належить матері податківиці, складає понад 2,8 млн грн. Також жінка не вказала даних про гараж в обласному центрі. Вона задекларувала лише невеличкий будинок в одному з сіл Івано-Франківщини, де фактично мешкає її мати», - пишуть у Бюро.

Крім цього податківиця не вказала у деклараціях даних щодо авто, яким користується її чоловік. Електричний кросовер, вартістю понад 2,7 млн грн записаний на племінницю чоловіка. Загальна вартість незадекларованого майна складає понад 5,6 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та у помешканнях фігурантки. Вилучені мобільні телефони та документи.

Посадовиці вже повідомлено про підозру. Їй загрожує штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років.

Також ДБР подало до суду клопотання про відсторонення її від виконання обов’язків. Суд наклав арешт на незадеклароване майно – квартиру, гараж та автомобіль.

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