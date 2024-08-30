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Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у семи ключових штатах — опитування Bloomberg

13:09, 30 серпня 2024
Наразі Камала Гарріс лідирує на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.
Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у семи ключових штатах — опитування Bloomberg
Фото: kget.com
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Представниця Демократичної партії Камала Гарріс лідирує чи йде врівень з республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи штатів, які, швидше за все, визначать результат виборів. Про це свідчать дані опитування Bloomberg News/Morning Consul.

Гарріс тепер лідирує на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.

Зазначається, що демократка відкрила нові можливості для перемоги, повернувши в гру штати «Сонячного поясу», що коливаються, такі як Джорджія і Невада. Ніде це не впадає у вічі так, як у Північній Кароліні, де Гарріс зараз має перевагу в 2 в.п. Жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там із часів Барака Обами у 2008 році, а Трамп лідирував із перевагою у 10 в.п. ще у квітні.

Також видання додає, що зростаючий рейтинг Гарріс у Північній Кароліні змусило республіканців витратити понад 16 млн доларів на телевізійну рекламу на підтримку Трампа за останні п'ять тижнів. Найближчий штат – Арізона, де кандидати рівні. У Вісконсіні у Гарріс тепер статистично значуща перевага в 8 в.п.

Нагадаєммо, Камала Гарріс збільшила відрив від Дональда Трампа, але він є лідиром в ключових штатах.

Раніше Дональд Трамп анонсував графік дебатів з Камалою Гарріс, а також було ухвалено їх правила.

Додамо, Гарріс зібрала понад півмільйона доларів з моменту виходу Байдена з президентських перегонів.

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