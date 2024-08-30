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НБУ зобов’язав бізнес видавати лише якісні купюри на касі при знятті готівки

16:09, 30 серпня 2024
Регулятор зобов’язав бізнес під час послуги «готівка на касі» видавати лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети.
НБУ зобов’язав бізнес видавати лише якісні купюри на касі при знятті готівки
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Національний банк надав конкретне формулювання щодо якості банкнот і монет при видачі «готівки на касі».

Рагулятор доручив бізнесу під час надання послуги видавати лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, які не викликають сумніву в їхній справжності та платіжності.

Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків.

Як повідомляється, відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 23 серпня 2024 року № 100 «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», що набирає чинності з 29 серпня 2024 року.

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