У Києві 3 людини померли через ускладнення гарячки Західного Нілу — переносниками захворювання є комарі

Переносники захворювання – певні види комарів, які з укусами можуть інфікувати тварину або людину.

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У Києві із 1 червня у 17 пацієнтів дігностували гарячку Західного Нілу. Серед хворих – 10 чоловіків і 7 жінок. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Як зазначають у КМДА, вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. На жаль, трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт.

За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику.

Головним джерелом і резервуаром гарячки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання – певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин.

Хвороба починається гостро – з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. Загалом клінічний перебіг хвороби сприятливий. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.

«Специфічної терапії наразі не існує. Лікування симптоматичне. Тож поради звичайні: як і за будь-якого захворювання, при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану», – наголосила Валентина Гінзбург.

Щоб мінімізувати ризики саме гарячки Західного Нілу, у КМДА радять встановити удома москітні сітки, використовувати репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягати речі, що максимально прикривають тіло.

«Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля», - зауважують фахівці.

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