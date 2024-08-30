В Киеве 3 человека умерли из-за осложнений лихорадки Западного Нила — переносчиками заболевания являются комары

Переносчики заболевания – определенные виды комаров, которые с укусами могут инфицировать животное или человека.

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В Киеве с 1 июня у 17 пациентов диагностировали лихорадку Западного Нила. Среди больных – 10 мужчин и 7 женщин. Об этом сообщила директорка Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Как отмечают в КГГА, они нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния. К сожалению, троих пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки – менингоэнцефалит.

По информации инфекционистов, в Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска.

Главным источником и резервуаром лихорадки Западного Нила в природе являются птицы (в основном перелетные), в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней. Переносчики заболевания – определенные виды комаров, которые инфицируются во время питания кровью, а затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко у людей возможно контактное заражение кровью больных животных.

Болезнь начинается остро – с озноба и быстрого повышения температуры тела, что сопровождается симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В целом клиническое течение болезни благоприятное. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

«Специфической терапии пока не существует. Лечение симптоматическое. Поэтому советы обычные: как и при любом заболевании, при первых его признаках обращайтесь к врачу и лечитесь под наблюдением специалиста, сообщая ему обо всех изменениях своего состояния», – подчеркнула Валентина Гинзбург.

Чтобы минимизировать риски именно лихорадки Западного Нила, в КГГА советуют установить дома москитные сетки, использовать репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) одевать максимально прикрывающие тело вещи.

«Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля», - отмечают специалисты.

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