В Украине презентовали памятную монету Верховной Рады, фото

Памятная монета получила название «Парламентаризм».

В пятницу, 30 августа, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и глава Нацбанка Андрей Пышный презентовали памятную монету Верховной Рады «Парламентаризм». Об этом сообщил глава парламента на своей странице в Facebook.

На монете высечены слова: Права, свобода, демократия, человек, защита Отечества, народ, парламентаризм, развитие страны, инклюзивность, равенство, евроинтеграция и закон.

«Эта монета полна символизма: самые главные ценности независимой Украины, силуэты современных украинцев — людей, ради которых мы и работаем, стилизованный зал сессионных заседаний, информационное табло и, конечно, Украинский орнамент, душа и генетический код нашей Нации», - заявил Руслан Стефанчук.

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