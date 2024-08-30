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Швейцария объявила город проведения Евровидения-2025

12:15, 30 августа 2024
Базель в Швейцарии станет городом для проведения конкурса Евровидения в 2025 году.
Швейцария объявила город проведения Евровидения-2025
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Песенный конкурс «Евровидение-2025» состоится в Базеле в Швейцарии. Соответствующее решение было принято организаторами конкурса – компанией SRG SSR и Европейским союзом радиовещания и телевидения (EBU).

На проведение конкурса претендовали также Женева, Цюрих и Берн-Биль. После конкурсного отбора, в ходе которого количество потенциальных городов-хозяев сократилось до Базеля и Женевы, победу одержал третий по численности населения город Швейцарии.

При принятии решения рассматривались такие критерии, как возможности площадки для проведения выступлений, местная инфраструктура и возможность размещения тысяч делегаций, болельщиков и журналистов со всего мира.

Гранд-финал Евровидения-2025 состоится в субботу 17 мая, полуфиналы – во вторник, 13 мая и четверг, 15 мая. Билеты начнут продавать в конце 2024 года.

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая состоялся финал песенного конкурса «Евровидение», который в этом году прошел в шведском Мальме. Победу на Евровидении-2024 одержала Швейцария, которую представляли Nemo с песней The Code.

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