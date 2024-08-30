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Что будет с ценами в 2025 году – в Нацбанке дали прогноз

13:27, 30 августа 2024
По прогнозу НБУ, в последующие месяцы инфляция умеренно ускорится и в конце года составит 8,5%.
Что будет с ценами в 2025 году – в Нацбанке дали прогноз
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По прогнозу Национального банка Украины, в 2025 году темпы роста цен замедлятся до 6,6%, а в 2026 году вернутся до 5%, что является целью регулятора.

Как отмечают в НБУ, в начале этого года инфляция была низкой, но на протяжении последних месяцев ускорилась. Но такая тенденция была ожидаемой для Нацбанка.

«На темпы роста потребительских цен, прежде всего, повлияло увеличение расходов бизнеса на электроэнергию и оплату труда. Отчасти сказалось на ценах и определенное ослабление курса гривны», - объясняют у регулятора.

Так, по прогнозу НБУ, в последующие месяцы инфляция умеренно ускорится и в конце года составит 8,5%. Также у регулютора отмечают, что граждане согласно опросам также ожидают умеренного роста цен.

«Чтобы и дальше удерживать ожидания под контролем, НБУ будет ограничивать колебания курса, обеспечивая курсовую устойчивость, а также будет обеспечивать такой уровень ставок по гривневым депозитам, который будет защищать сбережения населения от инфляционного обесценения. Это будет поддерживать доверие к гривне и будет ограничивать давление на валютном рынке», – объясняют в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что последовательные действия НБУ позволят замедлить инфляцию уже в следующем году. Помочь в этом должно и замедление инфляции в странах, с которыми Украина ведет торговлю.

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