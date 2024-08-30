Що буде з цінами у 2025 році – у Нацбанку дали прогноз

За прогнозом НБУ, у наступні місяці інфляція помірно пришвидшиться й наприкінці року становитиме 8,5%.

За прогнозом Національного банку України, у 2025 році темпи зростання цін уповільняться до 6,6%, а у 2026 році — повернуться до 5%, що є ціллю регулятора.

Як зауважують у НБУ, на початку цього року інфляція була низькою, але впродовж останніх місяців пришвидшилася. Але така тенденція була очікуваною для Нацбанку.

«На темпи зростання споживчих цін передусім вплинуло збільшення витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці. Частково позначилося на цінах і певне послаблення курсу гривні», - пояснюють у регулятора.

Так, за прогнозом НБУ, у наступні місяці інфляція помірно пришвидшиться й наприкінці року становитиме 8,5%. Також у регулятора зауважують, що громадяни згідно з опитуваннями також очікують помірного зростання цін.

«Щоб і надалі утримувати очікування під контролем, НБУ обмежуватиме коливання курсу, забезпечуючи курсову стійкість, а також забезпечуватиме такий рівень ставок за гривневими депозитами, який захищатиме заощадження населення від інфляційного знецінення. Це підтримуватиме довіру до гривні та обмежуватиме тиск на валютному ринку», - пояснюють у Нацбанку.

Регулятор зазначає, що послідовні дії НБУ дадуть змогу уповільнити інфляцію вже наступного року. Допомогти в цьому має й сповільнення інфляції в країнах, з якими Україна веде торгівлю.

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