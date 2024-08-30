Депутат Чернігівської міської ради невчасно подав декларації і отримав протоколи про корупцію

У звʼязку з порушенням вимог фінансового контролю, на чинного депутата поліцейські склали два адміністративні протоколи.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що депутат Чернігівської міської ради, який невчасно надав відомості про свої доходи і майно без поважних на те причин, отримав протоколи про корупцію.

У відомстві зазначають, що депутат порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, посадовець повинен був подати щорічні декларації за 2021 та 2022 роки до визначеного законодавством терміну — 31 січня 2024 року. Проте, в зазначений період відомостей про декларування від депутата Чернігівської міської ради до НАЗК не надходило. Особисті статки порушник задекларував лише кілька тижнів потому, тим самим вчинивши адміністративні правопорушення, повʼязані з корупцією.

«У звʼязку з порушенням вимог фінансового контролю, на чинного депутата поліцейські склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 172-6 кодексу України про адміністративні правопорушення», - повідомили у поліції.

У відомстві також додали, що раніше за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів на депутата Чернігівської міської ради було складено протокол про корупцію.

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