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Депутат Чернігівської міської ради невчасно подав декларації і отримав протоколи про корупцію

20:01, 30 серпня 2024
У звʼязку з порушенням вимог фінансового контролю, на чинного депутата поліцейські склали два адміністративні протоколи.
Депутат Чернігівської міської ради невчасно подав декларації і отримав протоколи про корупцію
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що депутат Чернігівської міської ради, який невчасно надав відомості про свої доходи і майно без поважних на те причин, отримав протоколи про корупцію.

У відомстві зазначають, що депутат порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, посадовець повинен був подати щорічні декларації за 2021 та 2022 роки до визначеного законодавством терміну — 31 січня 2024 року. Проте, в зазначений період відомостей про декларування від депутата Чернігівської міської ради до НАЗК не надходило. Особисті статки порушник задекларував лише кілька тижнів потому, тим самим вчинивши адміністративні правопорушення, повʼязані з корупцією.

«У звʼязку з порушенням вимог фінансового контролю, на чинного депутата поліцейські склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 172-6 кодексу України про адміністративні правопорушення», - повідомили у поліції.

У відомстві також додали, що раніше за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів на депутата Чернігівської міської ради було складено протокол про корупцію.

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