Депутат Черниговского городского совета не вовремя подал декларации и получил протоколы о коррупции

В связи с нарушением требований финансового контроля, на действующего депутата полицейские составили два административных протокола.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что депутат Черниговского городского совета, несвоевременно предоставивший сведения о своих доходах и имуществе без уважительных причин, получил протоколы о коррупции.

В ведомстве отмечают, что депутат нарушил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» о подаче деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

По форме, определяемой Национальным агентством по предотвращению коррупции, должностное лицо должно было подать ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы до определенного законодательством срока - 31 января 2024 года. Однако в указанный период сведений о декларировании от депутата Черниговского городского совета в НАПК не поступало. Личное состояние нарушитель задекларировал всего несколько недель спустя, тем самым совершив административные правонарушения, связанные с коррупцией.

«В связи с нарушением требований финансового контроля, на действующего депутата полицейские составили два административных протокола по ч. 1 ст. 172-6 кодекса Украины об административных правонарушениях», - сообщили в полиции.

В ведомстве также добавили, что ранее за нарушение требований антикоррупционного законодательства по урегулированию конфликта интересов на депутата Черниговского городского совета был составлен протокол о коррупции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.