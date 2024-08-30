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На автомобильном рынке ЕС упали продажи бензиновых и электромобилей

14:57, 30 августа 2024
В то же время июльский спрос на гибриды подскочил на 26%.
На автомобильном рынке ЕС упали продажи бензиновых и электромобилей
Источник фото: Hyundai Motor Group / Unsplash
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В июле регистрации новых легковых автомобилей в ЕС умеренно выросли (+0,2%) до 852 тысяч единиц. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» по данным АСЕА.

Как отмечается, сегмент рынка, который сформировал такой рост – это гибридные автомобили (HEV). Так, июльский спрос на HEV подскочил на 26% до 273 003 единиц.

В то же время продажи бензиновых автомобилей уменьшились на 7%, до 284 270 единиц. Рынок дизельных авто потерял 10% и завершил месяц с показателем – 107 670 единиц, а регистрации электромобилей (BEV) снизились на 11%, до 102 705 единиц. Также упал спрос на плагин-гибридные авто на 14%, до 57 679 единиц.

В то же время, как сообщается, за первые 7 месяцев года рынок новых авто в ЕС увеличился на 4%, достигнув более 6,5 млн единиц.

Положительную динамику продемонстрировали все крупнейшие рынки блока: Испания (+5,6%), Италия (+5,2%), Германия (+4,3%) и Франция (+2,2%).

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