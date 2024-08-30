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На автомобільному ринку ЄС впали продажі бензинових та електромобілів

14:57, 30 серпня 2024
Водночас липневий попит на гібриди підскочив на 26%.
На автомобільному ринку ЄС впали продажі бензинових та електромобілів
Джерело фото: Hyundai Motor Group / Unsplash
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У липні реєстрації нових легкових авто у ЄС помірно зросли (+0,2%) до 852 тисяч одиниць. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» за даними АСЕА.

Як зазначається, сегмент ринку, який сформував таке зростання – це гібридні авто (HEV). Так, липневий попит на HEV підскочив на 26% до 273 003 одиниць.

Водночас продажі бензинових автомобілів зменшились на 7%, до 284 270 одиниць. Ринок дизельних авто втратив 10% та завершив місяць з показником – 107 670 одиниць, а реєстрації електромобілів (BEV) знизились на 11%, до 102 705 одиниць. Також впав попит на плагін-гібридні авто на 14%, до 57 679 одиниць.

Водночас, як повідомляється, за перші 7 місяців року ринок нових авто в ЄС збільшився на 4%, досягнувши понад 6,5 млн одиниць.

Позитивну динаміку продемонстрували усі найбільші ринки блоку: Іспанія (+5,6%), Італія (+5,2%), Німеччина (+4,3%) і Франція (+2,2%).

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