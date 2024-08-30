Швейцарія оголосила місто проведення Євробачення-2025

Базель у Швейцарії стане містом проведення конкурсу Євробачення у 2025 році.

Пісенний конкурс «Євробачення-2025» відбудеться в Базелі у Швейцарії. Відповідне рішення ухвалили організатори конкурсу – компанія SRG SSR та Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU).

На проведення конкурсу претендували також Женева, Цюріх та Берн-Біль. Після конкурсного відбору, в ході якого кількість потенційних міст-господарів скоротилася до Базеля та Женеви, перемогу здобуло третє за чисельністю населення місто Швейцарії.

Під час ухвалення рішення розглядалися такі критерії як можливості майданчика для проведення виступів, місцева інфраструктура та можливість розміщення тисяч делегацій, уболівальників та журналістів з усього світу.

Гранд-фінал Євробачення-2025 відбудеться у суботу 17 травня, півфінали – у вівторок 13 травня та четвер 15 травня. Квитки розпочнуть продавати наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу «Євробачення», який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.

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