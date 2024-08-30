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В Україні презентували пам’ятну монету Верховної Ради, фото

12:33, 30 серпня 2024
Пам’ятна монета отримала назву «Парламентаризм».
В Україні презентували пам’ятну монету Верховної Ради, фото
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У п’ятницю, 30 серпня, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Нацбанку Андрій Пишний презентували пам’ятну монету Верховної Ради «Парламентаризм». Про це повідомив голова парламенту на своїй сторінці у Facebook.

На монеті викарбувані слова: Права, свобода, демократія, людина, захист Вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон.

«Ця монета сповнена символізму: найголовніші цінності незалежної України, силуети сучасних українців — людей, заради яких ми й працюємо, стилізована зала сесійних засідань, інформаційне табло та, звісно ж, Український орнамент, душа й генетичний код нашої Нації», - заявив Руслан Стефанчук.

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