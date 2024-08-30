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НБУ обязал бизнес выдавать только качественные купюры на кассе при снятии наличных денег

16:09, 30 августа 2024
Регулятор обязал бизнес во время услуги «наличные деньги на кассе» выдавать только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты.
НБУ обязал бизнес выдавать только качественные купюры на кассе при снятии наличных денег
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Национальный банк предоставил конкретную формулировку по качеству банкнот и монет при выдаче «наличных денег на кассе».

Регулятор поручил бизнесу при оказании услуги выдавать только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности.

Изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в ​​обслуживающие банки.

Как сообщается, соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 23 августа 2024 года № 100 «Об утверждении Изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», которое вступает в силу 29 августа 2024 года.

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