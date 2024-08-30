НБУ обязал бизнес выдавать только качественные купюры на кассе при снятии наличных денег

Регулятор обязал бизнес во время услуги «наличные деньги на кассе» выдавать только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты.

Национальный банк предоставил конкретную формулировку по качеству банкнот и монет при выдаче «наличных денег на кассе».

Регулятор поручил бизнесу при оказании услуги выдавать только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности.

Изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в ​​обслуживающие банки.

Как сообщается, соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 23 августа 2024 года № 100 «Об утверждении Изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», которое вступает в силу 29 августа 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.