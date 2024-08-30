Камала Харрис опережает Дональда Трампа в семи ключевых штатах — опрос Bloomberg

Камала Харрис лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Фото: kget.com

Представительница Демократической партии Камала Харрис лидирует или идет вровень с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи штатов, которые, скорее всего, определят результат выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg News/Morning Consul.

Харрис теперь лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Отмечается, что демократка открыла новые возможности для победы, вернув в игру колеблющиеся штаты «Солнечного пояса», такие как Джорджия и Невада. Нигде это не бросается в глаза так, как в Северной Каролине, где Харрис сейчас имеет преимущество в 2 п.п. Ни один кандидат в президенты от Демократической партии не побеждал там со времен Барака Обамы в 2008 году, а Трамп лидировал с преимуществом в 10 п.п. еще в апреле.

Также издание добавляет, что растущий рейтинг Харрис в Северной Каролине заставил республиканцев потратить более 16 млн долларов на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель. Ближайший штат – Аризона, где кандидаты равны. В Висконсине у Гарриса теперь статистически значимое преимущество в 8 п.п.

Напомним, Камала Харрис увеличила отрыв от Дональда Трампа, но он является лидером в ключевых штатах.

Ранее Дональд Трамп анонсировал график дебатов с Камалой Харрис, а также были приняты их правила.

Добавим, Харрис собрала более полумиллиона долларов с момента выхода Байдена из президентской гонки.

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