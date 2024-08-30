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На Прикарпатье разоблачили чиновницу налоговой, которая скрыла от декларирования имущество на 5,6 млн грн

13:45, 30 августа 2024
Чиновница скрыла трехкомнатную квартиру в центре Ивано-Франковска, гараж, дом и электрический кроссовер.
На Прикарпатье разоблачили чиновницу налоговой, которая скрыла от декларирования имущество на 5,6 млн грн
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнице одного из управлений ГУ ГНС в Ивано-Франковской области, которая вносила недостоверные данные в ежегодные декларации за 2020-2023 годы.

В ГБР отмечают, что чиновница «скрыла» трехкомнатную квартиру в центре Ивано-Франковска, где долгое время проживает вместе с мужем и дочерью.

«Стоимость имущества, которое по документам принадлежит матери налоговицы, составляет более 2,8 млн. грн. Также женщина не указала данные о гараже в областном центре. Она задекларировала лишь небольшой дом в одном из сел Ивано-Франковской области, где фактически проживает ее мать», - пишут в Бюро.

Кроме этого налоговица не указала в декларациях данных по автомобилю, которым пользуется ее муж. Электрический кроссовер, стоимостью более 2,7 млн ​​грн записан на племянницу мужчины. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 5,6 млн. грн.

Правоохранители провели обыски по месту работы и в квартирах фигурантки. Изъяты мобильные телефоны и документы.

Чиновнице уже сообщено о подозрении. Ей грозит штраф или ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.

Также ГБР подало в суд ходатайство об отстранении е от исполнения обязанностей. Суд наложил арест на незадекларированное имущество – квартиру, гараж и автомобиль.

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