На Прикарпатье разоблачили чиновницу налоговой, которая скрыла от декларирования имущество на 5,6 млн грн

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнице одного из управлений ГУ ГНС в Ивано-Франковской области, которая вносила недостоверные данные в ежегодные декларации за 2020-2023 годы.
В ГБР отмечают, что чиновница «скрыла» трехкомнатную квартиру в центре Ивано-Франковска, где долгое время проживает вместе с мужем и дочерью.
«Стоимость имущества, которое по документам принадлежит матери налоговицы, составляет более 2,8 млн. грн. Также женщина не указала данные о гараже в областном центре. Она задекларировала лишь небольшой дом в одном из сел Ивано-Франковской области, где фактически проживает ее мать», - пишут в Бюро.
Кроме этого налоговица не указала в декларациях данных по автомобилю, которым пользуется ее муж. Электрический кроссовер, стоимостью более 2,7 млн грн записан на племянницу мужчины. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 5,6 млн. грн.
Правоохранители провели обыски по месту работы и в квартирах фигурантки. Изъяты мобильные телефоны и документы.
Чиновнице уже сообщено о подозрении. Ей грозит штраф или ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.
Также ГБР подало в суд ходатайство об отстранении е от исполнения обязанностей. Суд наложил арест на незадекларированное имущество – квартиру, гараж и автомобиль.
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