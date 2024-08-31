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Обязательная срочная военная служба для мужчин не считается дискриминацией по признаку пола, — Гоструда

07:55, 31 августа 2024
Что не считается дискриминацией по признаку пола: список.
Обязательная срочная военная служба для мужчин не считается дискриминацией по признаку пола, — Гоструда
Фото: Новини.LIVE
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Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по труду разъяснило, что не считается дискриминацией по признаку пола.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.

Дискриминация по признаку пола запрещается.

Работодатель обязан:

  • создавать условия труда, позволяющие женщинам и мужчинам осуществлять трудовую деятельность на равной основе;
  • обеспечивать женщинам и мужчинам возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями;
  • производить равную оплату труда женщин и мужчин при одинаковой квалификации и одинаковых условиях труда;
  • принимать меры по созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда;
  • принимать меры по предотвращению и защите от случаев сексуальных домогательств и других проявлений насилия по признаку пола.

Не считается дискриминацией по признаку пола:

  • специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;
  • обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;
  • разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;
  • особые требования к охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;
  • положительные деяния.

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