Обязательная срочная военная служба для мужчин не считается дискриминацией по признаку пола, — Гоструда

07:55, 31 августа 2024
Что не считается дискриминацией по признаку пола: список.
Фото: Новини.LIVE
Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по труду разъяснило, что не считается дискриминацией по признаку пола.
В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.
Дискриминация по признаку пола запрещается.
Работодатель обязан:
- создавать условия труда, позволяющие женщинам и мужчинам осуществлять трудовую деятельность на равной основе;
- обеспечивать женщинам и мужчинам возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями;
- производить равную оплату труда женщин и мужчин при одинаковой квалификации и одинаковых условиях труда;
- принимать меры по созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда;
- принимать меры по предотвращению и защите от случаев сексуальных домогательств и других проявлений насилия по признаку пола.
Не считается дискриминацией по признаку пола:
- специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;
- обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;
- разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;
- особые требования к охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;
- положительные деяния.
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