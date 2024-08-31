Обязательная срочная военная служба для мужчин не считается дискриминацией по признаку пола, — Гоструда

Что не считается дискриминацией по признаку пола: список.

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Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по труду разъяснило, что не считается дискриминацией по признаку пола.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» женщинам и мужчинам обеспечиваются равные права и возможности в трудоустройстве, продвижении по работе, повышении квалификации и переподготовке.

Дискриминация по признаку пола запрещается.

Работодатель обязан:

создавать условия труда, позволяющие женщинам и мужчинам осуществлять трудовую деятельность на равной основе;

обеспечивать женщинам и мужчинам возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями;

производить равную оплату труда женщин и мужчин при одинаковой квалификации и одинаковых условиях труда;

принимать меры по созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда;

принимать меры по предотвращению и защите от случаев сексуальных домогательств и других проявлений насилия по признаку пола.

Не считается дискриминацией по признаку пола:

специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;

обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;

разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;

особые требования к охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;

положительные деяния.

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