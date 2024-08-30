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«Мы не воюем с рф», — Италия не позволяет Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории

18:13, 30 августа 2024
Глава МИД Италии отметил, что страна сохраняет свою позицию по поводу предоставленного оружия.
«Мы не воюем с рф», — Италия не позволяет Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории
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Италия не позволяет Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Сorriere.

Он сказал, что Италия «не воюет с рф» комментируя просьбу Украины разрешить удары предоставленным оружием по территории страны-агрессора.

Каждая страна решает для себя. Мы отправили в основном оборонное вооружение, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонной и не может использоваться на территории россии. Мы повторяем, что мы не воюем с россией, НАТО не воюет с россией, поэтому Италия остается на позиции использования нашего оружия на территории Украины. Затем другие страны решат, как считают нужным», - сказал Таяни на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза.

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