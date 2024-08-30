«Мы не воюем с рф», — Италия не позволяет Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории

Италия не позволяет Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Сorriere.
Он сказал, что Италия «не воюет с рф» комментируя просьбу Украины разрешить удары предоставленным оружием по территории страны-агрессора.
Каждая страна решает для себя. Мы отправили в основном оборонное вооружение, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонной и не может использоваться на территории россии. Мы повторяем, что мы не воюем с россией, НАТО не воюет с россией, поэтому Италия остается на позиции использования нашего оружия на территории Украины. Затем другие страны решат, как считают нужным», - сказал Таяни на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза.
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