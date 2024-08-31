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Кабмин расширил спектр услуг по лечению бесплодия, которые будет покрывать Программа медицинских гарантий

17:04, 31 августа 2024
Теперь за один полный цикл искусственного оплодотворения государство будет платить 84 826 гривен за одного пациента.
Кабмин расширил спектр услуг по лечению бесплодия, которые будет покрывать Программа медицинских гарантий
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Кабинет министров принял постановление, расширяющее и актуализирующее тарифы по пакету медицинских услуг по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro).

Соответствующие изменения внесены в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2024 году.

Теперь за один полный цикл искусственного оплодотворения государство будет платить 84 826 гривен за одного пациента.

«Решение позволит усовершенствовать предоставление медицинских услуг по лечению бесплодия, повысить их качество и привлечь большее количество поставщиков по всей стране, обеспечив более широкий доступ пациентов к этой услуге», — отметили в правительстве.

В частности, изменилась стоимость предимплантационного генетического тестирования хромосомных заболеваний эмбрионов, что является важным фактором для получения положительных результатов.

Также для более качественного выполнения всех этапов лечения расширен перечень необходимых услуг, а именно:

  • криозаморозки половых клеток (ооцитов, яйцеклеток, эмбрионов);
  • криосохранение половых клеток (ооцитов, яйцеклеток, эмбрионов);
  • доимплантационный генетический скрининг

Кроме этого, перечень лекарственных средств, необходимых для лечения бесплодия, дополнен 25 новыми позициями.

В КМУ отмечают, что, по данным ЕСОЗ, с начала 2024 года услуги по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий безвозмездно получили уже 346 украинок, из них 130 забеременели.

Безвозмездную медуслугу предоставляют 18 медучреждений, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), в 8 областях страны: Киевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Ровенской и Черновицкой.

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