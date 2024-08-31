Кабмин расширил спектр услуг по лечению бесплодия, которые будет покрывать Программа медицинских гарантий

Теперь за один полный цикл искусственного оплодотворения государство будет платить 84 826 гривен за одного пациента.

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Кабинет министров принял постановление, расширяющее и актуализирующее тарифы по пакету медицинских услуг по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro).

Соответствующие изменения внесены в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2024 году.

Теперь за один полный цикл искусственного оплодотворения государство будет платить 84 826 гривен за одного пациента.

«Решение позволит усовершенствовать предоставление медицинских услуг по лечению бесплодия, повысить их качество и привлечь большее количество поставщиков по всей стране, обеспечив более широкий доступ пациентов к этой услуге», — отметили в правительстве.

В частности, изменилась стоимость предимплантационного генетического тестирования хромосомных заболеваний эмбрионов, что является важным фактором для получения положительных результатов.

Также для более качественного выполнения всех этапов лечения расширен перечень необходимых услуг, а именно:

криозаморозки половых клеток (ооцитов, яйцеклеток, эмбрионов);

криосохранение половых клеток (ооцитов, яйцеклеток, эмбрионов);

доимплантационный генетический скрининг

Кроме этого, перечень лекарственных средств, необходимых для лечения бесплодия, дополнен 25 новыми позициями.

В КМУ отмечают, что, по данным ЕСОЗ, с начала 2024 года услуги по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий безвозмездно получили уже 346 украинок, из них 130 забеременели.

Безвозмездную медуслугу предоставляют 18 медучреждений, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), в 8 областях страны: Киевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Ровенской и Черновицкой.

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