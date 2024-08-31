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ВПЛ теперь могут подать заявление о получении льготного ипотечного кредита

18:34, 31 августа 2024
С заявлением необходимо обратиться в региональные отделения Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.
ВПЛ теперь могут подать заявление о получении льготного ипотечного кредита
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Внутри перемещенные лица могут подать заявление на получение льготного ипотечного кредита в региональные отделения Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Порядок предоставления льготного ипотечного кредитования по программе «Жилищные помещения для ВПЛ» усовершенствовал Кабинет министров, передает Минреинтеграции.

В частности, правительство одобрило постановление «О внесении изменений в Порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW)».

Согласно постановлению, в порядок льготного ипотечного кредитования ВПЛ вносится ряд изменений относительно проверки информации о наличии у заявителя доходов, жилья в собственности заявителя и членов его семьи, а также фактов получения заявителем или членами его семьи за счет бюджетных средств льготных кредитов на строительство (приобретение) жилья или соответствующей денежной компенсации.

«В настоящий момент ВПЛ могут подать заявление о намерении получить льготный ипотечный кредит лично в региональные отделения Госмолодежилья. Такой механизм будет действовать до момента возобновления соответствующей услуги на портале Дія», - отметили в министерстве.

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