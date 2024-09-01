Может ли ФЛП на общей системе включить в состав расходов сумму уплаченного ЕСВ

ФЛП на общей системе вправе включить в состав расходов сумму уплаченного единого взноса.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, вправе ли ФЛП на общей системе налогообложения включить в состав расходов сумму уплаченного единого взноса.

В соответствии с подпунктом 177.4.3 пункта 177.4 статьи 177 НКУ к перечню расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом-предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения относятся в частности, суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование порядка, установленных Законом Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Следовательно, физические лица-предприниматели в общей системе налогообложения имеют право включить в состав расходов сумму уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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