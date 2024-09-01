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В каком размере можно сделать благотворительное пенсионное пожертвование конкретному человеку

10:03, 1 сентября 2024
Размер благотворительного пенсионного пожертвования меценат определяет самостоятельно.
В каком размере можно сделать благотворительное пенсионное пожертвование конкретному человеку
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование в пользу конкретного человека в сумме меньше минимальной зарплаты.

Там отметили, что размер благотворительного пенсионного пожертвования меценат определяет самостоятельно. Это может быть любая сумма, которую человек может передать на благотворительность.

При этом 70 процентов благотворительного пожертвования направляется определенному меценатом пенсионеру, а 30 процентов суммы поступает в бюджет Пенсионного фонда Украины и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий (статья 72-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Также в ПФУ добавили видеоинструкцию, как совершить благотворительное пожертвование.

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