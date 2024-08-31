В Будапеште заработала первая украинская школа

В этой школе преподавание 1 по 12 классы будет проходить на украинском, при этом венгерский и английский языки будут изучать как иностранные.

В Будапеште начала работу первая в Венгрии государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских учеников. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Преподавание 1 по 12 классы в этом заведении будет проходить на украинском, при этом венгерский и английский языки будут изучать как иностранные.

Руководит заведение украинское общество в Венгрии "Дом украинских традиций", а будет финансироваться за счет венгерского государственного бюджета.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что открытие школы является "важным шагом на пути развития украинского всемирного сообщества".

"Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", - добавил он.

Напомним, в Венгрии торжественно открылась первая государственная украино-венгерская школа.

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