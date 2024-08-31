У Міноборони пояснили, чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного

Це може зробити лише суд, а не територіальний центр комплектування.

Міністерство оборони роз’яснило, чи можуть військовозобов'язаних позбавити права на водіння транспортним засобом.

Так, у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Суд прийматиме рішення щодо позбавлення права керування транспортним засобом.

Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

Також у Міноборони нагадали, що під час мобілізації можуть вилучати автомобілі. Але якщо це єдиний транспортний засіб, він не підлягає мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий закон про посилення мобілізації запровадив ще один документ, який, окрім повістки чи розпорядження, можна отримати від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою.

Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто.

Також ми писали, що процедура в суді буде для ТЦК непростою. Адже судовій процедурі розгляду позову обов’язково має передувати спроба ТЦК доставити ухилянта за допомогою поліції.

Для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією.

Також стало відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження ухилянта у керуванні автомобілем.

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