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На Волині ревнивий азербайджанець вбив ножем чоловіка

22:58, 31 серпня 2024
Обвинувачений кілька разів вдарив ножем потерпілого, який від поранень помер.
На Волині ревнивий азербайджанець вбив ножем чоловіка
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На Волины скерували до суду справу 34-річного азербайджанца, який проживає у Ковельському районі, за фактом умисного вбивства. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Слідчі встановили, що майже опівночі 4 червня нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів,  шість разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.

Потерпілий помер на місці події.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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