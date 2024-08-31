На Волині ревнивий азербайджанець вбив ножем чоловіка

На Волины скерували до суду справу 34-річного азербайджанца, який проживає у Ковельському районі, за фактом умисного вбивства. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Слідчі встановили, що майже опівночі 4 червня нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, шість разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.
Потерпілий помер на місці події.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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