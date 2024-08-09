Україна просить США дозволити використання ATACMS для ураження російських аеродромів

Україна хоче використати далекобійні ракети ATACMS для атаки на російські аеродроми, що дасть можливість утримувати Курську область та тиснути на рф.

Джерело фото: mil.in.ua

Українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет ATACMS для ураження військових аеродромів росії. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що росія активно використовує свої військові аеродроми у відповідь на дії в Курській області. Українська влада вважає, що дозвіл на використання ATACMS допоможе утримувати контроль над частинами Курської області протягом певного часу.

«Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з росією - ось про що йдеться», — цитує видання радника президента України.

Аналітики припускають, що українська стратегія може включати не тільки відволікання російських військ з Донеччини, але й створення тиску на Кремль перед можливими переговорами. Операції в Курській області вже змусили російське цивільне населення евакуюватися через обстріли, які Україна терпить вже понад два роки.

The Washington Post також зазначає, що атака на Курську область підвищила тиск на диктатора росії володимира путіна, створюючи нові виклики для його внутрішньої політики та управління ситуацією в регіоні.

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