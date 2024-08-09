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Украина просит США разрешить использование ATACMS для поражения российских аэродромов

13:18, 9 августа 2024
Украина хочет использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атаки на российские аэродромы, что даст возможность удерживать Курскую область и давить на рф.
Украина просит США разрешить использование ATACMS для поражения российских аэродромов
Источник фото: mil.in.ua
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Украинская сторона подала официальный запрос в США с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для поражения военных аэродромов россии. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что россия активно использует свои военные аэродромы в ответ на действия в Курской области. Украинские власти считают, что разрешение на использование ATACMS поможет удерживать контроль над частями Курской области в течение определенного времени.

«Это даст им рычаги влияния, необходимые для переговоров с россией - вот о чем идет речь», - цитирует издание советника президента Украины.

Аналитики предполагают, что украинская стратегия может включать не только отвлечение российских войск из Донетчины, но и создание давления на Кремль перед возможными переговорами. Операции в Курской области уже заставили российское гражданское население эвакуироваться из-за обстрелов, которые Украина терпит уже более двух лет.

The Washington Post также отмечает, что атака на Курскую область повысила давление на диктатора россии Владимира Путина, создавая новые вызовы для его внутренней политики и управления ситуацией в регионе.

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