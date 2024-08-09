Таможенная служба рассказала, какие товары экспортируют из Украины чаще всего

Наиболее популярным направлением экспорта из Украины были продовольственные товары.

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В Украину с января по июль 2024 импортировали товары на сумму $39,1 млрд, а экспортировали — на $22,6 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Так, больше товаров экспортировали в Польшу — $2,4 млрд. На втором месте сразу Испания и Китай — каждая страна по $1,8 млрд.

Что больше всего вывозили из Украины:

Наиболее популярным направлением экспорта из Украины были продовольственные товары.

В общем, в этом направлении экспорта вывезли на $14,1 млрд.

Другие категории составляют гораздо меньший объем:

металлы и изделия из них - $2,5 млрд;

минеральные продукты - $2 млрд.

«За 7 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн грн», — сообщает таможня.

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