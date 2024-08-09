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Митна служба розповіла, які товари експортують з України найчастіше

20:22, 9 серпня 2024
Найбільш популярним напрямком експорту з України були продовольчі товари.
Митна служба розповіла, які товари експортують з України найчастіше
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В Україну із січня по липень 2024 року імпортували товари на суму $39,1 млрд, а експортували — на $22,6 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба України. 

Так, найбільше товарів експортували до Польщі — $2,4 млрд. На другому місці одразу Іспанія та Китай — кожна країна по $1,8 млрд.

Що найбільше вивозили з України:

Найбільш популярним напрямком експорту з України були продовольчі товари.

Загалом у цьому напрямку експорту вивезли на $14,1 млрд.

Інші категорії складають значно менший обсяг: 

  • метали та вироби з них — $2,5 млрд; 
  • мінеральні продукти — $2 млрд.

«За 7 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 168,1 млн грн», — повідомляє митниця.

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