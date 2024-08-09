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Вкрав у бабусі цивільної дружини всі заощадження на квартиру онучці: Верховний Суд розглянув скаргу адвоката засудженого

15:56, 9 серпня 2024
Мешканець Хмельниччини забрав у бабусі своєї цивільної дружини кошти, які та роками збирала, аби купити своїй внучці-сироті квартиру - йдеться про 20 000 доларів та 80 000 гривень.
Вкрав у бабусі цивільної дружини всі заощадження на квартиру онучці: Верховний Суд розглянув скаргу адвоката засудженого
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Верховний Суд залишив без зміни судові рішення місцевого та Хмельницького апеляційного суду у справі про крадіжку в особливо великих розмірах. 

У селищі Летичів на Хмельниччині 14 січня 2023 року молодий чоловік викрав усі заощадження бабусі своєї цивільної дружини. Поки вагітна співмешканка була у лікарні, а власниці не було вдома, він забрав із шафи 80 000 гривень та 20 000 доларів США, які жінка збирала на придбання квартири онуці-сироті.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав його винуватим  у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років із конфіскацією майна, крім житла. На користь потерпілої суд стягнув 448 834 грн та 50 000 грн у рахунок відшкодування матеріальної та моральної шкоди відповідно.

Ухвалою від 25 квітня 2024 року Хмельницький апеляційний суд залишив вирок без змін.

У касаційній скарзі захисник із посиланням на доктрину «плодів отруєного дерева» стверджував, що суди попередніх інстанцій залишили поза увагою факт незаконного затримання його підзахисного і, як наслідок, неможливість подальшого визнання вилучених коштів і речей як речових доказів у цьому провадженні.

Як зазначив ККС ВС, сам факт відсутності протоколу про затримання особи в матеріалах кримінального провадження жодним чином не свідчить про недопустимість усіх отриманих надалі доказів у цьому провадженні або ж про недопустимість слідчих дій. Вказане порушення прав особи, яке втілилося в нескладенні протоколу про затримання, несвоєчасному складенні протоколу про затримання або ж про затримання особи раніше, аніж це зазначено в протоколі затримання, може бути усунуте шляхом констатації судом того часу затримання, коли воно реально відбулося.

У цьому провадженні суди попередніх інстанцій саме так і зробили, врахувавши дату, коли обвинувачений був затриманий – 16 січня 2023 року. Тому вилучені під час огляду в готельному номері гроші та інші речі не можуть вважатися «плодами отруєного дерева» з огляду на те, що не було складено відповідно до положень КПК України протокол затримання засудженого.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишаючи в силі вирок Хмельницького міськрайонного суду та ухвалу Хмельницького апеляційного суду.

З постановою ККС ВС у справі № 678/428/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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