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Італійські пляжі влаштували парасольковий протест через вимоги ЄС

20:58, 9 серпня 2024
Власники пляжних компаній в Італії дають в оренду парасольки з затримкою.
Італійські пляжі влаштували парасольковий протест через вимоги ЄС
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У п'ятницю, 9 серпня, власники приватних пляжних компаній в Італії провели символічний протест проти вимог Європейського Союзу. Як повідомляє Sky TG 24, у рамках акції пляжні парасольки були доступні для оренди лише з 9:30, що на дві години пізніше офіційного початку роботи пляжів.

Протест був організований через те, що італійський уряд не відреагував на прохання бізнесменів щодо регуляторного втручання у питання, що стосуються їх діяльності. Багато з цих компаній є родинними бізнесами, які неодноразово зверталися до уряду за допомогою.

Хоча обраний час для протесту був найменш людним, і відпочивальники могли відвідати пляж, пляжні парасольки та шезлонги залишалися недоступними. Італія вже близько двадцяти років не виконує європейські правила вільного ринку, які передбачають, зокрема, проведення тендерів для оренди пляжних територій.

Європейський Союз розпочав процедуру порушення проти Італії через невиконання вимог щодо тендерів. Власники пляжних курортів стверджують, що відсутність національних критеріїв для проведення тендерів призводить до нерівного ставлення з боку місцевих властей. Вони також вимагають компенсації для тих, хто може втратити бізнес внаслідок проведення публічних конкурсів.

Тим часом італійський уряд поки не виявив чіткої позиції з цього питання, незважаючи на численні попередження з боку ЄС.

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