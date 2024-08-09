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Итальянские пляжи устроили зонтичный протест из-за требования ЕС

20:58, 9 августа 2024
Владельцы пляжных компаний в Италии дают в аренду зонтики с задержкой.
Итальянские пляжи устроили зонтичный протест из-за требования ЕС
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В пятницу, 9 августа, владельцы частных пляжных компаний в Италии провели символический протест против требований Европейского Союза. Как сообщает Sky TG 24, в рамках акции пляжные зонтики были доступны для аренды только с 9:30, что на два часа позже официального начала работы пляжей.

Протест был организован из-за того, что итальянское правительство не отреагировало на просьбу бизнесменов о регуляторном вмешательстве в вопросы, касающиеся их деятельности. Многие из этих компаний являются родственными бизнесами, которые неоднократно обращались к правительству за помощью.

Хотя выбранное время для протеста было наименее людным, и отдыхающие могли посетить пляж, пляжные зонтики и шезлонги оставались недоступными. Италия уже около двадцати лет не выполняет европейские правила свободного рынка, которые предусматривают, в частности, проведение тендеров для аренды пляжных территорий.

Европейский Союз начал процедуру нарушения против Италии из-за невыполнения требований по тендерам. Владельцы пляжных курортов утверждают, что отсутствие национальных критериев для проведения тендеров приводит к неравному отношению со стороны местных властей. Они также требуют компенсации для тех, кто может потерять бизнес в результате проведения публичных конкурсов.

Между тем итальянское правительство пока не выявило четкой позиции по этому вопросу, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны ЕС.

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