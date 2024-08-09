На Прикарпатье разоблачили правоохранителя, организовавшего канал переправки уклонистов в Румынию

Мужчина искал желающих попасть в Европу и предлагал им перейти границу за 10 тысяч долларов с человека.

В Прикарпатье правоохранители разоблачили очередную схему переправки через границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Организовал схему местный правоохранитель, который привлек к своему «бизнесу» двух гражданских жителей Ивано-Франковской области.

Установлено, что он искал желающих попасть в Европу и предлагал им перейти границу за 10 тысяч долларов с человека. Сообщники правоохранителя подвозили мужчин на автомобиле к линии границы за пределами пропускных пунктов в Черновицкой области, далее они показывали «клиентам» как пешком перейти в Румынию.

Задокументирована переправка через границу по такой схеме не менее трех человек.

Правоохранителю и двум его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Двум злоумышленникам уже избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Также состоялись санкционированные обыски, в ходе которых у фигурантов было изъято 20 тысяч долларов, незарегистрированное оружие, боевые припасы, а также два автомобиля, в которых перевозили уклонистов.

Расследование продолжается, устанавливается причастность других лиц к преступной схеме.

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